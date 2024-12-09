Авторов граффити «ЦСКА» привлекут к уголовной ответственности в Ярославле

В Ярославле к уголовной ответственности намерены привлечь вандалов, нанесших граффити «ЦСКА» на надземный переход на Московском проспекте. Об этом сообщили в инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области.

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Напомним, что вчера в Ярославле на «Арене-2000» хоккейный клуб «Локомотив» играл с ЦСКА. После матча в соцсетях появилось фото надземного перехода, расположенного рядом с ареной, на который нанесли надпись «ЦСКА». Как сообщили в инспекции, факт порчи имущества зафиксирован, материалы направили в полицию.

«С помощью камер видеонаблюдения будут идентифицированы лица, совершившие противоправные действия, даже если они находятся в другом городе. Вандалы будут привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, с виновных взыщут денежные средства для полного восстановления объекта»,— сообщили в инспекции.

Алла Чижова