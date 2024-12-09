Вице-мэр Галямов будет курировать программу развития систем ЖКХ в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о создании программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры униципального образования "город Екатеринбург" на период до 2045 года». Курировать его исполнение будет вице-мэр Рустам Галямов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

За срок реализации программы планируется привлечь 1,094 трлн руб. Планируется, что к окончанию программы доля расходов в бюджете семьи на оплату услуг ЖКХ будет составлять около 3,5%. В цели программы входит снижение потерь при поставке ресурсов, улучшение экологической обстановки, повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Рустам Галямов стал заместителем главы Екатеринбурга в апреле 2021 года, раньше он находился в должности замминистра строительства Свердловской области. В должности вице-мэра он курирует сферу строительства, а с декабря 2023 года — вопросы транспорта, в частности обеспечивает реализацию транспортной реформы в городе.

Анна Капустина