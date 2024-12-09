Житель Донецка, утопивший труп жены в реке, отправлен в тюрьму на восемь с половиной лет

Суд вынес приговор 63-летнему жителю Донецка, которого обвиняли в убийстве бывшей супруги. Об этом сообщается в telegram-канале ростовского управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в 2023 году обвиняемый в ходе ссоры с бывшей супругой нанес ей множественные удары по телу, после чего задушил. После этого мужчина вывез мертвое тело в безлюдное место и сбросил его в Северский Донец.

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок восемь с половиной лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Сергей Иванов