В Воронежской области с 2025 года изменят подход к строительству соцобъектов

С 2025 года в Воронежской области начнут «реинжиниринг» областной адресной инвестиционной программы (ОАИП), по которой определяются социальные объекты для возведения. Об этом рассказал курирующий строительную сферу заместитель председателя облправительства Константин Кузнецов на заседании Клуба бережливых губернаторов.

«Раньше ОАИП формировалась по заявительному принципу: главы районов и депутаты предлагали построить тот или иной социальный объект. В результате заявки муниципалитетов привели к достаточно серьезной разбалансированности Воронежской области: какие-то районы на 100% обеспечены соцобъектами, а какие-то не дотягивают и до 10%»,— пояснил господин Кузнецов.

Согласно новым принципам формирования ОАИП, теперь после сбора заявок будет создаваться перечень объектов, а затем профильные министерства будут оценивать их по критериям, среди которых, например, степень подготовки проекта и обеспеченность инфраструктурой. Результаты будут представлены в координационный штаб для утверждения губернатором.

По словам Константина Кузнецова, оцениваются не только значимость объекта, но и бюджетная эффективность: «К примеру, каждый глава хочет у себя в районе большую красивую ледовую арену, но при этом никто не учитывает возрастной срез населения, его спортивную ориентацию. В итоге возводим за бюджетные деньги прекрасный дворец, который начинает генерировать катастрофические убытки». Кроме того, добавил чиновник, были внесены изменения в соответствующую законодательную базу и «финансовые процессы».

Егор Якимов