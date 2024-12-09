В Ярославской области за год молоко подорожало на 13-15%

В Ярославской области за прошедший год пастеризованное молоко подорожало на 8,49 руб., стерилизованное — на 14,18 руб. Об этом говорят данные Ярославльстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В декабре 2023 года пастеризованное молоко стоило в среднем 65,14 руб., сейчас цена за литр составляет 73,63, стерилизованное стоило 98,94 руб., а сейчас — 113,12 руб. за литр. Самый активный рот цен пришелся на последний месяц. В начале ноября молоко стоило в среднем на 4 руб. дешевле, чем сейчас.

Ранее «Ъ-Ярославль» со ссылкой на министра АПК сообщал, что регион обеспечен молоком на 130%

Алла Чижова