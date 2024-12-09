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Власти Ростова выплатят 180 тыс. рублей победителям студенческого конкурса «Мое общежитие»

Управление по молодежной политике Ростова выплатит 180 тыс. руб. премий победителям смотра-конкурса на лучшее студенческое общежитие «Мое общежитие» в 2024 году. Соответствующее постановление администрации Ростова опубликовано на ее официальном сайте.

Согласно постановлению, выделенные на премии деньги будут распределены между шестью победителями, в числе которых студенты ДГТУ, ростовского филиала Российской таможенной академии, РГЭУ и ЮФУ. Жюри конкурса оценило представленные ими проекты для реализации в общежитиях, такие как «Эко-обмен: пластик на благо», «Клуб молодых семей», «Равные среди равных» и другие.

Сергей Иванов

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