Власти Ростова выплатят 180 тыс. рублей победителям студенческого конкурса «Мое общежитие»

Управление по молодежной политике Ростова выплатит 180 тыс. руб. премий победителям смотра-конкурса на лучшее студенческое общежитие «Мое общежитие» в 2024 году. Соответствующее постановление администрации Ростова опубликовано на ее официальном сайте.

Согласно постановлению, выделенные на премии деньги будут распределены между шестью победителями, в числе которых студенты ДГТУ, ростовского филиала Российской таможенной академии, РГЭУ и ЮФУ. Жюри конкурса оценило представленные ими проекты для реализации в общежитиях, такие как «Эко-обмен: пластик на благо», «Клуб молодых семей», «Равные среди равных» и другие.

Сергей Иванов