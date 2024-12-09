Мужчина выпал из лодки и едва не утонул в акватории Морского канала

Сотрудники правопорядка спасли мужчину, который едва не утонул в акватории Морского канала, сообщает пресс-служба транспортной полиции по Северо-Западу. По словам правоохранителей, петербуржец выпал из лодки и не смог выбраться на берег.

Наряд патрульного катера достал гражданина с помощью спасательного круга и веревки. Мужчину подняли на борт, где он смог согреться. От медицинской помощи петербуржец отказался. Как рассказал сам пострадавший, лодку подбросило на высокой волне и он не справился с управлением.

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