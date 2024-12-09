Ростовский композитор написал восемь песен на стихи Александра Бастрыкина
Ростовский музыкант Игорь Дзреев закончил работу над песней на стихи главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом композитор рассказал изданию «Дон-24».
Игорь Дзреев познакомился с руководителем федерального ведомства около восьми лет назад. По словам музыканта, он нашел точки соприкосновения в собственном творчестве и работах Александра Бастрыкина. Песни пишет не он один, над ними трудятся и другие композиторы. Работы он отправляет главе Следкома и, получив одобрение, публикует их.
Последний клип Игорь Дзреев выпустил на стихотворение «Вновь июльская ночь». Это стихотворение опубликовано в 2017 году на портале «Стихи.ру» под псевдонимом Витольд Вышноградский — он же, автор стихов «Письмо любимой поэтессе», «Я тебя не люблю, я тобою — болею» и др.
В биографии Витольда, описанной вымышленным польским журналистом Беатой Цыбульской, сказано, что он родился в Варшаве и в возрасте пяти лет написал первое стихотворение, посвященное картошке фри. Также подробно описывается его противостояние с неким Станиславом Струневским, начавшееся в детстве во время прогулки мальчика по «галюциногенному лесу».