Ростовский музыкант Игорь Дзреев закончил работу над песней на стихи главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом композитор рассказал изданию «Дон-24».

Игорь Дзреев познакомился с руководителем федерального ведомства около восьми лет назад. По словам музыканта, он нашел точки соприкосновения в собственном творчестве и работах Александра Бастрыкина. Песни пишет не он один, над ними трудятся и другие композиторы. Работы он отправляет главе Следкома и, получив одобрение, публикует их.

Последний клип Игорь Дзреев выпустил на стихотворение «Вновь июльская ночь». Это стихотворение опубликовано в 2017 году на портале «Стихи.ру» под псевдонимом Витольд Вышноградский — он же, автор стихов «Письмо любимой поэтессе», «Я тебя не люблю, я тобою — болею» и др.

В биографии Витольда, описанной вымышленным польским журналистом Беатой Цыбульской, сказано, что он родился в Варшаве и в возрасте пяти лет написал первое стихотворение, посвященное картошке фри. Также подробно описывается его противостояние с неким Станиславом Струневским, начавшееся в детстве во время прогулки мальчика по «галюциногенному лесу».

Кнут Пряников