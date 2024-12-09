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В Ростове установили главную городскую елку

На входе в парк им. Горького установлена главная городская елка Ростова. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» с места событий. Прохожие устраивают фотосессии на фоне новогодней ели и делятся фото в социальных сетях.

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Фото: Дмитрий Михеенко

Фото: Дмитрий Михеенко

Фото: Дмитрий Михеенко

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Фото: Дмитрий Михеенко

Фото: Дмитрий Михеенко

Фото: Дмитрий Михеенко

Высота дерева составляет 21 м. На ветках елки по периметру закреплены декоративные снежинки, а на верхушке установлена звезда.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», для украшения города в этом году будут использоваться прошлогодние инсталляции. Большую их часть планируется разместить в центре. В Ростове установят новогодние ели, подсветят фасады зданий, украсят гирляндами площади, магистрали, подъезды домов и придомовые территории, а также автобусы, троллейбусы и трамваи.

Ева Китаева

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