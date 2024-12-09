На трассе в Красноармейском районе остановили пьяного водителя автобуса

В Красноармейском районе Челябинской области на трассе остановили пьяного водителя за рулем микроавтобуса. Пассажиров в этот момент в транспорте не было. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Водителя остановили сотрудники ГАИ 9 декабря на 16 километре автодороги Челябинск — Новосибирск. В состоянии алкогольного опьянения он на микроавтобусе «Луидор» направлялся из Вахрушево в Челябинск. Водитель отказался от прохождения процедуры освидетельствования. В отношении него возбуждено административное дело. Кроме того, нарушителя отстранили от управления транспортом.