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На трассе в Красноармейском районе остановили пьяного водителя автобуса

В Красноармейском районе Челябинской области на трассе остановили пьяного водителя за рулем микроавтобуса. Пассажиров в этот момент в транспорте не было. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Водителя остановили сотрудники ГАИ 9 декабря на 16 километре автодороги Челябинск — Новосибирск. В состоянии алкогольного опьянения он на микроавтобусе «Луидор» направлялся из Вахрушево в Челябинск. Водитель отказался от прохождения процедуры освидетельствования. В отношении него возбуждено административное дело. Кроме того, нарушителя отстранили от управления транспортом.

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