Энтеровирус в детском саду Ростова не получил распространения

Среди воспитанников детского сада № 37 в Ростове (мкр. Суворовский) не зарегистрировано новых случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Дошкольное учреждение в настоящее время работает в штатном режиме. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ноябре в детском саду были обнаружены случаи заболевания энтеровирусом у детей, его работу приостановили до конца ноября. Прокуратура Ростовской области и следственное управление СКР по региону проводили проверки по данному факту. Специалистами были обработаны помещения и оборудования в учреждении.

Пятерым воспитанникам детсада понадобилась госпитализация. По информации регионального Минздрава, у детей ухудшилось самочувствие в результате инфекции. Также у двоих детей выявили энтеровирусный менингит.

Анастасия Казуков