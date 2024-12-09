Протурецкие силы захватили удерживаемый курдами сирийский город Манбидж

Поддерживаемая Турцией «Сирийская национальная армия» (СНА) взяла под контроль город Манбидж на севере Сирии, сообщили Anadolu и Daily Sabah. Город прежде удерживали Рабочая партия Курдистана (РПК) и Силы самообороны сирийских курдов (YPG), запрещенные в Турции.

Глава сформированного оппозицией временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа поздравил жителей Манбиджа и СНА «с освобождением города» от курдских сил. Он назвал произошедшее следующим шагом «на пути к восстановлению суверенитета Сирии».

Манбидж контролировался поддерживаемыми США РПК и YPG c 2016 года — тогда курдские силы отбили его у «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Как отмечает Daily Sabah, силы СНА вошли город с севера и запада вчера, 8 декабря, и вскоре достигли центральных кварталов.

Манбидж находится в 30 км к западу от реки Евфрат и является последним оплотом курдов в этой местности, отмечают СМИ. СНА начала наступление в направлении города в рамках операции Dawn of Freedom. Ее цель состоит в вытеснении курдских сил с территории Сирии. Накануне, 8 декабря, курдские формирования утверждали, что бои за Манбидж продолжаются.

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