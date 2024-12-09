В Казани всю ночь будет идти сильный снег
Сегодня вечером в Казани начнется сильный снег. Ожидается, что он будет идти всю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
В Казани всю ночь будет идти сильный снег
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По прогнозам снег должен начаться около 17:00.
Как сообщили в Гидрометцентре Татарстана, на этой неделе на территории республики должен образоваться снежный покров высотой 10–15 см и более.
10 декабря прогнозируют снег, мокрый снег, ночью местами сильный. Ожидаются метели с ухудшением видимости до 1 тыс. метров и менее. Скорость ветра составит до 16 м/с. Температуры воздуха ночью опустятся до -4...-9°, днем ожидается -1...-6°. На дорогах прогнозируют гололедицу, образование снежных заносов.