С компании дочери экс-владельца «Арианта» взыскивают 12,8 млн рублей

Национализированный «Центр пищевой индустрии — Ариант» подал иск к ООО «Консультанты Урала» о взыскании 12,8 млн руб. Компания принадлежит Елене Кретовой, дочери бывшего владельца «Арианта» Александра Аристова. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Требования касаются взыскания процентов за пользование займом по договору 2021 года в размере 12,8 млн руб. Ближайшее заседание назначено на 14 января 2025 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале и апреле 2024 года соответственно были удовлетворены иски Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в собственность государства Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и «Кузнецких ферросплавов», а также ООО «Агрофирма "Ариант"», «ЦПИ — Ариант», «Кубань-Вино» и «Агрофирма "Южная"» в счет взыскании 105 млрд руб. с семей бывших владельцев промышленной группы ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова. Ранее «Ариант» и группа компаний ЧЭМК входили в один холдинг — Урало-Сибирскую металлургическую компанию.

По мнению Генпрокуратуры и судов, одним из оснований для изъятия активов является незаконная приватизация предприятий группы ЧЭМК в 1990-х годах: комитеты по управлению госимуществом Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей превысили полномочия, передав заводы в частную собственность.

Виталина Ярховска