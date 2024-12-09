На Дону полиция смогла раскрыть лишь 9% краж денег с банковских карт

Раскрываемость краж денежных средств с банковских карт в Ростовской области за 11 месяцев 2024 года составила 9,3%. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области. Количество случившихся за это время краж денег с карт не называется.

Вместе самих карт с января по ноябрь на Дону у граждан было украдено 930 штук, из них 221 случай был раскрыт полицейскими. Преступники были установлены и изобличены в содеянном.

Сергей Иванов