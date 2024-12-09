Акции турецких строительных компаний растут после падения режима Асада

Акции турецких компаний, занятых в сфере строительства, растут в цене на фоне падения режима Башара Асада в Сирии, сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже заявил, что страна поможет отстроить Сирию и будет способствовать сирийским беженцам в Турции вернуться на родину. Для турецкого строительного сектора же это означает возможность получить большое количество контрактов и дополнительную выручку.

Так, акции крупнейшей строительной компании Турции Enka Insaat прибавили в цене около 4,5%. Котировки акций Bursa Cimento и Oyak Cimento выросли на 5,3% и 9,9% соответственно. Ценные бумаги сталелитейной компании Iskenderun Demir Celik выросли на 10%.

Накануне, 8 декабря, антиправительственные силы вошли в Дамаск и объявили о падении режима президента Башара Асада. Он сложил полномочия и покинул страну, отправившись в Россию, где получил убежище.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».

Кирилл Сарханянц