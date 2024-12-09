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Профессор петербургского вуза попал в больницу после отравления мухоморами

Преподаватель петербургского университета и специалист по истории военного костюма попал в больницу после отравления мухоморами, сообщает «Фонтанка».

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По данным издания, 50-летний мужчина выпивал дома настойку, сделанную из ядовитых грибов. Состояние ученого медики оценивают как среднетяжелое. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СК России возбудил уголовное дело после массового отравления в ресторане «Токио City» на проспекте Сизова. В больницу с кишечной инфекцией доставили 23 человека.

Андрей Маркелов

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