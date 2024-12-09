В ХМАО и ЯНАО быстрее всего получится накопить на первый взнос по ипотеке

Жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО – Югры) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке быстрее, чем жители других регионов России, следует из рейтинга «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Югре, согласно исследованию, первоначальный взнос по ипотеке составит 1,66 млн руб., а накопить на него удастся за 1,9 года. В ЯНАО первоначальный взнос составит 2,4 млн руб., накопить на него в среднем получится за 1,9 года. В топ-5 рейтинга также вошли Магаданская область, Чукотский и Ненецкий автономные округа.

Согласно методике расчета, семья из двух работающих взрослых с медианной зарплатой и ребенка откладывают 50% от свободных доходов – то есть того, что остается после вычета прожиточного минимума. Средства хранят на пополняемом банковском вкладе. Первоначальный взнос оценивался как 30% стоимости типовой квартиры в регионе площадью 60 кв. м.

В рейтинге регионов Свердловская область заняла 21 место. По оценке составителей, первоначальный взнос по ипотеке составит 1,33 млн руб., на его накопление семье потребуется 3,1 года. На 22 месте оказалась Тюменская область. Согласно рейтингу, там первоначальный взнос составляет 1,78 млн руб., а копить на него придется 3,2 года.

Ранее Ямало-Ненецкий автономный округ занял второе место в рейтинге регионов по тому, насколько быстро может накопить 1 млн руб. житель региона с медианной зарплатой. Ханты-Мансийский автономный округ оказался на восьмом месте, а Тюменская область заняла 24-ое.

Анна Капустина