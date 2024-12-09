Температура воздуха в Ярославле на этой неделе опустится до -12°С

В Ярославле на этой неделе ожидается снег и похолодание до -12°С. Прогноз на семь дней публикует Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

До пятницы дневная температура воздуха составит 0-3°С, ночью будет холодней — до -7°С. 13 декабря, в пятницу, днем будет -6°С, а в выходные — до -8°С. Ночью температура опустится до -10..-12°С

Прогнозируется, что снег будет идти всю неделю, исключениями станут вторник и суббота. На улице будет облачно, в воскресенье также ожидается сильный ветер.

Алла Чижова