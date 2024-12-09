Главные новости — наши дети
Уверен спецкор «Ъ» Андрей Колесников
Истории о том, как взрослеет двух- и теперь уже почти трехлетний Андреич, вошли в только что выпущенную издательством АСТ книгу Андрея Колесникова «Хроники дошкодного возраста». А в реальном времени их можно читать в его Telegram-канале «Отцеводство».
Андрей Колесников на презентации книги «Хроники дошкодного возраста» на ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№26
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Вот, кстати, новая, сегодняшняя. О том, как у Андрея и Андрея Андреича появилось общее слово для обсуждения.
9 декабря
— Нет,— убеждают нас близкие родственники четырехлетней Миры, времяпрепроводящей на скромном дубайском курорте.— Нет, ничего не было!
Шестилетний Андрей Андреич, обнаружившийся в одном из детских бассейнов, не мог стать даже временной заменой нашему Андреичу, нет!
— Как можно даже подумать такое! — возмущались близкие родственники, то есть отец с матерью.— Вот он, например, пригласил Миру к себе в номер, а она ему сразу сказала: «Нет, Андрей, лучше прогуляемся под пальмами по берегу».
То есть это был, получается, мимолетный курортный роман.
Хотя и это ведь, согласитесь, немало.
Вот они его теперь и называют «курортный Андреич».
А наш Андреич-оригинал — в Москве. В Москве наконец-то намело и еще метет. Я даю ему свою шапку, он крутит головой, на которую следует эту шапку надеть, и быстро и равнодушно говорит:
— Ту биг!
И мне так чудно это слышать. Ведь еще вчера он не говорил ничего не только такого, а и вообще ничего. А теперь с первого раза подхватывает сложнейшие слова. Сегодня сам сказал, кивнув на раскрашенную резиновую троицу на полу у дивана:
— Три по-ро-сен-ка!
Старательно пройдя весь этот лингвистический квест до конца именно по слогам.
Когда он просит меня включить мультики или дать ему пульт, я спрашиваю его:
— А где ты обычно смотришь мультики?
Спрашиваю-то я для смеха. А он отвечает:
— Окко!
А ведь и правда — Окко.
Спецкор «Ъ» Андрей Колесников о том, зачем выпустил книгу о своих детях и почему продолжает ее писать
И так это стремительно происходит, что я даже не успеваю понять, что за прошлую неделю он повзрослел еще в три раза и что разговаривать с ним надо вообще безо всяких скидок и дисконтов, то есть уже не как с Дашей, например (шутка), а как с моим товарищем Олегом.
Вечером он сказал, мельком просматривая новости:
— Путин.
Нет, не я научил.
Правда!