Главные новости — наши дети

Истории о том, как взрослеет двух- и теперь уже почти трехлетний Андреич, вошли в только что выпущенную издательством АСТ книгу Андрея Колесникова «Хроники дошкодного возраста». А в реальном времени их можно читать в его Telegram-канале «Отцеводство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Колесников на презентации книги «Хроники дошкодного возраста» на ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№26

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Колесников на презентации книги «Хроники дошкодного возраста» на ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№26

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вот, кстати, новая, сегодняшняя. О том, как у Андрея и Андрея Андреича появилось общее слово для обсуждения.

— Нет,— убеждают нас близкие родственники четырехлетней Миры, времяпрепроводящей на скромном дубайском курорте.— Нет, ничего не было!

Шестилетний Андрей Андреич, обнаружившийся в одном из детских бассейнов, не мог стать даже временной заменой нашему Андреичу, нет!

— Как можно даже подумать такое! — возмущались близкие родственники, то есть отец с матерью.— Вот он, например, пригласил Миру к себе в номер, а она ему сразу сказала: «Нет, Андрей, лучше прогуляемся под пальмами по берегу».

То есть это был, получается, мимолетный курортный роман.

Хотя и это ведь, согласитесь, немало.

Вот они его теперь и называют «курортный Андреич».

А наш Андреич-оригинал — в Москве. В Москве наконец-то намело и еще метет. Я даю ему свою шапку, он крутит головой, на которую следует эту шапку надеть, и быстро и равнодушно говорит:

— Ту биг!

И мне так чудно это слышать. Ведь еще вчера он не говорил ничего не только такого, а и вообще ничего. А теперь с первого раза подхватывает сложнейшие слова. Сегодня сам сказал, кивнув на раскрашенную резиновую троицу на полу у дивана:

— Три по-ро-сен-ка!

Старательно пройдя весь этот лингвистический квест до конца именно по слогам.

Когда он просит меня включить мультики или дать ему пульт, я спрашиваю его:

— А где ты обычно смотришь мультики?

Спрашиваю-то я для смеха. А он отвечает:

— Окко!

А ведь и правда — Окко.

И так это стремительно происходит, что я даже не успеваю понять, что за прошлую неделю он повзрослел еще в три раза и что разговаривать с ним надо вообще безо всяких скидок и дисконтов, то есть уже не как с Дашей, например (шутка), а как с моим товарищем Олегом.

Вечером он сказал, мельком просматривая новости:

— Путин.

Нет, не я научил.

Правда!