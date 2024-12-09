Системный ответ на вызов системе

В начале нынешнего года в румынской экспертной среде всем казалось, что выборы президента пройдут предсказуемо. Политологи прогнозировали, что действующий премьер-министр, лидер крупнейшей партии Румынии Марчел Чолаку выйдет во второй тур или с Николае Чукэ, или с Джордже Симионе и займет пост президента. Однако победа в первом туре беспартийного кандидата Кэлина Джорджеску спутала все карты как архитекторам румынской политической системы, так и Брюсселю. В итоге было решено не допустить победы Джорджеску любой ценой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Кочедыков

Фото: Личный архив Ивана Кочедыкова Иван Кочедыков

Фото: Личный архив Ивана Кочедыкова

Были ли у Джорджеску шансы стать президентом страны? Результаты румынских опросов общественного мнения сейчас воспринимаются скептически, но есть более надежные данные. Итоги голосования во втором туре на выборах в диаспоре (согласно румынским законам, голосование за рубежом начинается за несколько дней до голосования в стране) показали: антисистемный кандидат должен был выиграть второй тур и стать президентом Румынии. В отличие от Молдавии, где голосование диаспоры сильно отличается от симпатий внутри страны, румынские эмигранты голосуют примерно так же, как и оставшиеся на родине соотечественники. Кроме того, Джорджеску имеет некоторую поддержку в Вашингтоне со стороны представителей будущей администрации. Между первым и вторым туром широкой общественности стало известно о дружбе румынского политика с Робертом Кеннеди.

Могли ли румынская и европейская системы «справиться» с президентом Джорджеску в случае его избрания? Вероятно, да. В парламенте уже сформирована «проевропейская» коалиция из двух мейнстримных партий — Социал-демократической партии (PSD) и Национал-либеральной партии (PNL), а также реформистским «Союзом за спасение Румынии» и партией венгерского меньшинства «Демократический союз венгров Румынии». Они бы попытались навязать Джорджеску своего кандидата на пост премьера (по всей видимости, действующего Чолаку), а также ставили бы препятствия на пути осуществления его программы. Кроме того, присутствие несистемного кандидата на посту президента позволило бы правящей коалиции вести торг с Брюсселем, спекулируя на опасности местного евроскептика.

Однако принятое в итоге решение аннулировать итоги выборов и провести их уже в следующем году, по мнению румынских экспертов, вернуло всю власть в руки мейнстримных партий.

Румынская политическая система по своей сути основывается на господстве двух ведущих партий — PSD и PNL. История выборов в этой стране представляет во многом конкуренцию между ними. В последние четыре года данные политформирования заключили между собой коалицию, что позволило им отсечь более слабых конкурентов от рычагов управления государством. В этих условиях появление нового полюса партийной жизни, к тому же возглавляемого действующим президентом, представляло для румынских политических элит существенную опасность. Кроме того, по оценкам местных аналитиков, лидеры Евросоюза на фоне сомнительных итогов референдума и выборов президента Молдавии решили не рисковать и выбрали стабильность, поддержав сложившиеся румынские элиты.

В румынских СМИ отмена первого тура выборов в Румынии преподносится как вынужденная мера, направленная на предотвращение победы во втором туре «пророссийского» кандидата Джорджеску.

Формальным основанием для решения конституционного суда Румынии (КСР) стали доклады, подготовленные румынскими спецслужбами и рассекреченные президентом Клаусом Йоханнисом. В них утверждается, что Джорджеску использовал TikTok, задействовав сеть из 25 тыс. аккаунтов, из которых 797 были созданы еще в 2016 году. До ноября 2024 года активность этих аккаунтов была минимальной, однако за две недели до выборов она резко выросла, что якобы свидетельствует о целенаправленной мобилизации.

При этом многие румынские эксперты высказывают сомнения в легитимности решения КСР. 25 тыс. аккаунтов в масштабах президентской кампании 19-миллионной страны представляется не слишком значительным числом. Отсутствуют в документах и конкретные доказательства участия иностранного государства в кампании, лишь туманные параллели с ситуацией в Молдавии, где Россия якобы проводила активную информационную кампанию. Активизация аккаунтов только в период выборов также легко объяснима политизацией большой доли населения, значительная часть которого увидела в Джорджеску своего кандидата.

Легальность принятого КСР решения также вызывает бурные споры в обществе. Так, лидер партии «Альянс за объединение румын» Симионе указывает, что на заседании суда, аннулировавшего итоги выборов, не было прокурора, что противоречит процедуре.

Вышедшие во второй тур кандидаты на пост президента крайне негативно отреагировали на решение суда. Главный пострадавший Джорджеску осудил «варварский акт, который олигархическое государство совершило против демократии», и предупредил, что «все не останется так, как хочет власть в Бухаресте». Он пообещал обраться в румынский Высокий суд и таким образом оспорить решения КСР, но четкого юридического пути к отмене решения конституционного суда нет. Его оппонент Елена Ласкони заявила, что «румынское государство растоптало демократию».

При этом сложно назвать Чолаку и других представителей румынских политических элит победителями. С одной стороны, они действительно сохранили власть. Но с другой стороны, в обществе, где сложившиеся политические образования пользуются все меньшим доверием, позитивные реформы, выход из экономических проблем и вообще сохранение общественного энтузиазма кажутся маловероятными. В Румынии многие традиционно обвиняют PSD и PNL в коррупции, использовании административного ресурса, в воровстве и в чванстве. Выгодное мейнстримным партиям решение КСР еще раз убедило людей в правоте их обвинений.

В целом в Румынии растут сомнения, что сложившаяся партийно-политическая система действительно способна отразить народные чаяния.

Однако в условиях, когда западные структуры могут не то что закрывать глаза, но и способствовать нарушению демократических норм, шансы на смену системы в ходе электоральных процедур невелики.