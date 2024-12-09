За неделю ВСУ повредили 293 дома в Белгородской области, еще 275 восстановлено

За минувшую неделю в Белгородской области восстановили 293 жилых помещения, ранее пострадавших от обстрелов ВСУ. За этот же период новые повреждения зафиксировали в 275 частных домах и квартирах. Об этом сообщили главы муниципалитетов в ходе оперативного совещания.

В Белгороде за неделю восстановили 131 жилой объект (28 частных домов и 103 квартиры). Повреждено 14 частных домов и 63 квартиры (всего — 77). Осталось отремонтировать еще 399 жилых помещений (183 частных дома и 216 квартир). План на эту неделю — 101 объект.

В Белгородском районе отремонтировали 92 жилых помещения (62 частных дома и 30 квартир). Новые повреждения зафиксировали в 36 частных домах и 25 квартирах (всего — 61). Необходимо восстановить еще 867 жилых объектов (676 частных домов и 191 квартиру).

В Борисовском районе за неделю пострадали четыре частных дома, восстановлено — два. Осталось отремонтировать 166 объектов (124 частных дома и 42 квартиры).

В Валуйском округе разрушения получил один частный дом, осталось отремонтировать 19. Восстановленных объектов нет.

В Грайворонском округе повреждено два частных дома, восстановлено — 11. Осталось отремонтировать 49 частных домов. План на эту неделю — 12 объектов.

В Краснояружском районе восстановлены одна квартира и два частных дома. Новых разрушений не зафиксировано. Осталось отремонтировать 21 частный дом.

В Шебекинском округе завершены работы на 36 объектах (14 частных домов и 22 квартиры). При обстрелах повреждено 53 частных дома и 95 квартир (всего — 148). Всего осталось восстановить 4 608 жилых помещений (2 020 частных домов и 2 588 квартир).

Неделей ранее в Белгородской области было восстановлено 517 объектов жилья, повреждено еще 217.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова