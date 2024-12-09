Кыштымского регоператора уличили в возможном навязывании невыгодных условий

ФАС России выдала предупреждение региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Спецсервис», обслуживающему Кыштымский кластер. Анализ размещенных на сайте договоров показал, что соглашения могут привести к навязыванию невыгодных условий для предпринимателей и граждан, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России.

Срок исполнения предупреждения составляет 30 дней с момента получения. В ином случае антимонопольный орган возбудит дело о нарушении законодательства. Всего ФАС России выдало 18 подобных предупреждений в 12 регионах.

В Кыштымский кластер входят Кыштымский, Верхнеуфалейский, Снежинский, Озерский городские округа, Нязепетровский, Каслинский, Аргаяшский районы.

Виталина Ярховска