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Кыштымского регоператора уличили в возможном навязывании невыгодных условий

ФАС России выдала предупреждение региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Спецсервис», обслуживающему Кыштымский кластер. Анализ размещенных на сайте договоров показал, что соглашения могут привести к навязыванию невыгодных условий для предпринимателей и граждан, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России.

Срок исполнения предупреждения составляет 30 дней с момента получения. В ином случае антимонопольный орган возбудит дело о нарушении законодательства. Всего ФАС России выдало 18 подобных предупреждений в 12 регионах.

В Кыштымский кластер входят Кыштымский, Верхнеуфалейский, Снежинский, Озерский городские округа, Нязепетровский, Каслинский, Аргаяшский районы.

Виталина Ярховска

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