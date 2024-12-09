В Уфе на Восточном выезде заработали скоростные полосы

С 9 декабря по Восточному выезду из Уфы запустили отдельные полосы для проезда по транспондерам. Так, крайние левые полосы на пункте оплаты в обоих направлениях стали скоростными, сообщили в пресс-службе республиканского Минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Обладатели транспондеров могут проехать по левым полосам без остановки. Для оплаты им нужно будет снизить скорость до 30 км/ч. Чтобы система корректно считала информацию с транспондера, водителям необходимо правильно закрепить устройство на лобовом стекле автомобиля. Время прохождения пункта оплаты по такой полосе в среднем в восемь раз меньше, чем при проезде через полосы с кассиром-оператором, отметили в пресс-службе ведомства.

Восточный выезд — один из крупнейших инфраструктурных проектов республики, соединяет город с трассой М-5 «Урал». Он был открыт в марте этого года. Объект включает в себя автодорожный тоннель длиной 1,2 км, мост с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной дороги. Проект реализован по концессионному соглашению сроком на 25 лет. Подрядчик выступило ООО «Лимакмаращавтодороги».

Венера Хисамова