Володин переизбран на должность главы Парламентской ассамблеи ОДКБ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Участники XVII пленарного заседания единогласно поддержали его кандидатуру, сообщила Госдума. Он назначен на этот пост третий раз подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Председатель ПА ОДКБ избирается на пленарном заседании из числа членов Совета коллективной безопасности сроком на три года. Предыдущие выборы председателя прошли 29 ноября 2021 года. Впервые Вячеслав Володин возглавил ПА в 2016 году.

Парламентская ассамблея обсуждает вопросы сотрудничества государств—членов ОДКБ в международной, военно-политической, правовой и иных областях, вырабатывает соответствующие рекомендации, проводит парламентский мониторинг военно-политической обстановки, принимает модельные законодательные акты, направленные на регулирование правовых отношений в сфере компетенции организации.