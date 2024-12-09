В 2024 году в Казани в перинатальном центре на базе городской больницы №7 родилось более 8,5 тыс. детей. Об этом рассказал начальник управления здравоохранения по Казани Владимир Филатов на деловом понедельнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в перинатальном центре при горбольнице № 7 родилось более 8,5 тыс. детей

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ В Казани в перинатальном центре при горбольнице № 7 родилось более 8,5 тыс. детей

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

С февраля по ноябрь 2024 года специалисты центра приняли более 8,4 тыс. родов. В 72 семьях появилась двойня, а в одной — тройня.

Мощность перинатального центра составила 245 коек. С июня по 1 декабря 2024 года реабилитационную помощь получили 106 новорожденных. В центре развернуто 18 коек для реабилитации детей.

Владимир Филатов также сообщил, что в Казани около 62% женщин, планировавших сделать аборт, решили сохранить беременность.

Диана Соловьёва