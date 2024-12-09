Замначальника отдела центра «Э» в Челябинске останется в СИЗО до марта

Суд продлил срок заключения под стражей заместителю начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области Александру Калитюку. Обвиняемый в посредничестве в передаче взятки проведет в СИЗО еще три месяца, до 8 марта 2025 года, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

По данным следствия, Александр Калитюк в качестве посредника передал взятку в размере 3,5 млн руб. за оказание содействия в решении гражданско-правового спора. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Они осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Задержали обвиняемого 9 октября.

Виталина Ярховска