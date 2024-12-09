СКА переезжает на «СКА Арену»

Хоккеисты СКА победой завершили матч чемпионата КХЛ с казахстанским «Барысом» в Ледовом дворце. Правда, забросили всего одну шайбу — отличился форвард Арсений Грицюк. Другим героем встречи стал вратарь армейцев Павел Мойсевич, сыгравший «на ноль». Не исключено, что это последний домашний матч команды в Ледовом — она снова может переехать на «СКА Арену», где проводила заключительные игры прошлого сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч между командами СКА – «Барыс»

Фото: ХК СКА Хоккейный матч между командами СКА – «Барыс»

Фото: ХК СКА

«Барыс» дал армейцам настоящий бой. Казахстанская команда до игры в Петербурге потерпела семь поражений подряд, но сейчас выходит из кризиса. А может, это СКА не слишком эффективно сыграл в атаке. Все-таки из 36 бросков, которые нанесли хозяева по воротам, цели достиг только один.

На эту тему интересную теорию выдвинул после игры форвард СКА Василий Глотов. Он сказал, что лучше нанести столько бросков и забросить одну шайбу, чем реализовать пять попыток из пяти. Последний случай — везение, в следующем матче оно не повторится. А вот если создавать много моментов, то почти наверняка будет много голов. Надо только улучшить реализацию.

Можно сказать, что в каких-то эпизодах матча армейцам не повезло. С другой стороны, в середине третьего периода гости сравняли счет после того, как у СКА в первой двадцатиминутке отличился Арсений Грицюк. Шайба вытекала из логики игры: «барсы» много атаковали и владели преимуществом. Но тут слово взяли видеоаналитики СКА, сообщившие тренерам, что надо взять запрос на «видеопросмотр». И выяснилось, что во время результативной атаки игрок «Барыса» оказался в положении «вне игры». Гол отменили. Еще одним героем матча стал 20-летний вратарь СКА Павел Мойсевич, отразивший 20 бросков, которые нанесли в створ соперники. Это его первая «сухая» игра в КХЛ.

После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг поблагодарил зрителей за поддержку и пригласил их на «СКА Арену», где с 12 по 15 декабря пройдет Кубок «Первого канала». В турнире примут участие сборные России, Казахстана, Белоруссии, а также сборная легионеров КХЛ — она названа KHL World Team. Такая команда примет участие в КПК впервые. Более того, ее возглавит легендарный канадский тренер Майк Кинэн, который работал со многими клубами НХЛ, а с «Нью-Йорк Рейнджерс» завоевал в 1994 году Кубок Стэнли. Также он возглавлял сборную Канады, которая побеждала на Кубке Канады в 1987 и 1991 годах. Оставил Кинэн своей след и в России, когда тренировал с 2013 по 2015 год магнитогорский «Металлург». Сейчас ему 75 лет.

На Кубке «Первого канала», как сказал Роман Ротенберг, ожидается рекорд посещаемости для игр с участием сборных в закрытых помещениях. Потому что билеты продаются хорошо (осталось реализовать 50%), а «СКА Арена» способна вместить почти 24 тыс. зрителей. Во всяком случае, на матче между СКА и «Сочи» в чемпионате КХЛ, который состоялся 11 февраля, был установлен мировой рекорд по количеству зрителей под крышей: игру посмотрели 23 745 человек. Такие данные привели руководители СКА. Организаторы Кубка «Первого канала» хотят зафиксировать новое достижение на уровне матчей сборных.

Также стадион, возведенный на проспекте Гагарина, снова может стать «домом» СКА. Во всяком случае, армейский клуб, игроки которого составят основу сборной России на КПК (тренировать ее будет Роман Ротенберг), сейчас переезжает туда. И проведет на «СКА Арене» следующий домашний матч чемпионата КХЛ, в котором примет ярославский «Локомотив». Игра пройдет 17 декабря. Будет ли СКА играть на новой арене и дальше, выяснится в ходе переговоров — они пройдут во вторник. По словам Романа Ротенберга, на «СКА Арене» устранено около 70 неисправностей, которые мешали армейцам там играть. Это не считая пожара, произошедшего в июне: тогда пострадали крыша и кровля комплекса. Все домашние матчи КХЛ в 2024 году команда провела в Ледовом дворце, который вмешает более 12 тыс. зрителей.

Кирилл Легков