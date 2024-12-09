«Процесс нужно подтолкнуть»

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение избранного президента США Дональда Трампа о прекращении огня. В Кремле заявили, что никогда не отказывались от переговоров, но всему виной позиция Киева. Ранее избранный президент США по итогам встреч с Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже предложил сторонам прекратить боевые действия, пока ситуация не ухудшилась еще больше. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мирный процесс уже идет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В столице Франции прошла торжественная церемония открытия собора Парижской Богоматери. Спустя пять лет после масштабного пожара памятник архитектуры был восстановлен, и теперь он вновь открыт для посещений. Красивое действо посетили порядка 50 глав государств, в том числе избранный президент США Дональд Трамп и действующий глава Украины Владимир Зеленский.

Им удалось провести переговоры при посредничестве хозяина мероприятия Эмманюэля Макрона. Вроде бы изначально Трамп с Зеленским встречаться не планировал, но Макрон его убедил. По итогам всех этих консультаций Трамп призвал стороны немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров: «Слишком много жизней тратится напрасно, слишком много семей разрушается, и если продолжать дальше, это может перерасти в нечто гораздо худшее, чем сейчас».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, несмотря на выходной день, созвал онлайн-пресс-конференцию, где заявил, что в Москве внимательно изучили заявление Дональда Трампа. РФ никогда от переговоров не отказывалась, это Украина ведет себя неконструктивно. Для начала Зеленский должен отменить свой же декрет о запрете диалога с Россией, а далее необходимо вернуться к стамбульским договоренностям, исходя из ситуации на земле.

Между тем Зеленский отверг призыв к прекращению огня, объяснив это тем, что сначала необходимо представить Украине гарантии безопасности. Можно рискнуть сказать, что однозначно ни да ни нет никто не говорит, но каждый выставляет условия и переводит стрелки на противника. Важно отметить, что ранее в США находилась высокая украинская делегация, которая вела переговоры с командой Трампа. Об итогах не сообщается, можно назвать это предварительным обменом информацией, введением в курс дела.

Как бы то ни было, Трамп обещал мир, слова должны подкрепляться реальными делами. Пока что наскоком решить проблему не получается. В Кремле очень внимательно следят за ситуацией. В Киеве пока что не могут сформулировать четких условий для консультаций, кроме членства в НАТО или, скажем, обещания взять страну под «зонтик». Трамп в свою очередь дает понять, что давить или уговаривать его бесполезно. Он будет принимать самостоятельное решение, причем жесткое.

Сложно сказать, чем это все закончится. Единственное, что можно заметить в связи событиями в мире и на Ближнем Востоке — ситуация на глобальной шахматной доске меняется на глазах.

То, что раньше считалось незыблемым, в один день рассыпается. Но не будем увлекаться рассуждениями. По факту есть желание и России, и Украины начать переговоры. Но процесс этот нужно подтолкнуть. Попытки уже делаются, но результат пока неочевиден. Тем не менее работа идет, и результат какой-то появится. Главное, чтобы поздно не было.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".