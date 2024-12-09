«Процесс нужно подтолкнуть»
Дмитрий Дризе — о реакции на призыв Трампа прекратить огонь на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение избранного президента США Дональда Трампа о прекращении огня. В Кремле заявили, что никогда не отказывались от переговоров, но всему виной позиция Киева. Ранее избранный президент США по итогам встреч с Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже предложил сторонам прекратить боевые действия, пока ситуация не ухудшилась еще больше. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мирный процесс уже идет.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
В столице Франции прошла торжественная церемония открытия собора Парижской Богоматери. Спустя пять лет после масштабного пожара памятник архитектуры был восстановлен, и теперь он вновь открыт для посещений. Красивое действо посетили порядка 50 глав государств, в том числе избранный президент США Дональд Трамп и действующий глава Украины Владимир Зеленский.
Им удалось провести переговоры при посредничестве хозяина мероприятия Эмманюэля Макрона. Вроде бы изначально Трамп с Зеленским встречаться не планировал, но Макрон его убедил. По итогам всех этих консультаций Трамп призвал стороны немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров: «Слишком много жизней тратится напрасно, слишком много семей разрушается, и если продолжать дальше, это может перерасти в нечто гораздо худшее, чем сейчас».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, несмотря на выходной день, созвал онлайн-пресс-конференцию, где заявил, что в Москве внимательно изучили заявление Дональда Трампа. РФ никогда от переговоров не отказывалась, это Украина ведет себя неконструктивно. Для начала Зеленский должен отменить свой же декрет о запрете диалога с Россией, а далее необходимо вернуться к стамбульским договоренностям, исходя из ситуации на земле.
Между тем Зеленский отверг призыв к прекращению огня, объяснив это тем, что сначала необходимо представить Украине гарантии безопасности. Можно рискнуть сказать, что однозначно ни да ни нет никто не говорит, но каждый выставляет условия и переводит стрелки на противника. Важно отметить, что ранее в США находилась высокая украинская делегация, которая вела переговоры с командой Трампа. Об итогах не сообщается, можно назвать это предварительным обменом информацией, введением в курс дела.
Как бы то ни было, Трамп обещал мир, слова должны подкрепляться реальными делами. Пока что наскоком решить проблему не получается. В Кремле очень внимательно следят за ситуацией. В Киеве пока что не могут сформулировать четких условий для консультаций, кроме членства в НАТО или, скажем, обещания взять страну под «зонтик». Трамп в свою очередь дает понять, что давить или уговаривать его бесполезно. Он будет принимать самостоятельное решение, причем жесткое.
Сложно сказать, чем это все закончится. Единственное, что можно заметить в связи событиями в мире и на Ближнем Востоке — ситуация на глобальной шахматной доске меняется на глазах.
То, что раньше считалось незыблемым, в один день рассыпается. Но не будем увлекаться рассуждениями. По факту есть желание и России, и Украины начать переговоры. Но процесс этот нужно подтолкнуть. Попытки уже делаются, но результат пока неочевиден. Тем не менее работа идет, и результат какой-то появится. Главное, чтобы поздно не было.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".