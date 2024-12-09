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ЯХМ отреставрирует картину по проекту заботы о репродуктивном здоровье

Ярославский художественный музей (ЯХМ) отреставрирует полотно художника Ивана Куликова «Боярышня (Убор невесты)». На эти цели фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» выделила деньги. Об этом сообщили в музее.

Полотно художника Ивана Куликова «Боярышня (Убор невесты)» 1911 года

Полотно художника Ивана Куликова «Боярышня (Убор невесты)» 1911 года

Фото: Ярославский художественный музей

Полотно художника Ивана Куликова «Боярышня (Убор невесты)» 1911 года

Фото: Ярославский художественный музей

Компания помогает музеям России восстанавливать произведения в рамках социального проекта «Неделя женского здоровья "Гедеон Рихтер"». Проект направлен на формирование у женщин культуры заботы о репродуктивном здоровье.

Картина «Боярышня» поступила в Ярославский музей в 1914 году из Императорской Академии художеств, в 1918 году во время белогвардейского восстания она пострадала, получив 8 пулевых отверстий. До настоящего времени полотно хранилось в фондах.

«Мы отвезли картину в Москву, и реставрация началась. Это достаточно длительный и сложный процесс, но к концу марта — началу апреля он должен быть завершен. Картина была и в постоянной экспозиции ЯХМ в 1980-е, и участвовала в выставках в 2000-е. Мы планируем включение этого большого красивого полотна со сложной историей в постоянную экспозицию музея после презентации, которая должна состояться в апреле 2025 года»,— рассказала «Ъ-Ярославль» заведующая Культурно-выставочным центром Русского музея на базе ЯХМ Марина Полывяная.

Алла Чижова

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