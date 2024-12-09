В Бугульме организовали проверку после видео, где ученицу заставили смыть макияж

Прокуратура Бугульмы организовала проверку после появления в соцсетях видео, на котором учительница заставляет девочку смыть макияж. Об этом рассказали в группе администрации Бугульминского района «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что видео с инцидентом сняли три года назад. Учительница преподает в школе №16 алгебру и геометрию. Педагогический стаж преподавателя составляет более 30 лет. Она ведет классное руководство. Сообщается, что ранее на преподавателя не было жалоб и нареканий.

В отношении учительницы проводится служебная проверка управлением образования.

Диана Соловьёва