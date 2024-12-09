Башкирия возьмет кредит на 7,5 млрд рублей для финансирования дефицита бюджета

Министерство финансов Башкирии на аукционе 16 декабря выберет банк для открытия кредитной линии на 7,5 млрд руб. для частичного финансирования дефицита бюджета республики, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 131 млн руб.

Кредитная линия будет действовать 30 календарных дней, с 24 декабря 2024 года по 22 января 2025 года. Средства необходимо выбрать до 28 декабря. Процентная ставка составляет 27,86%.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре Курултай Башкирии внес изменения в региональный бюджет на 2024 год. Дефицит бюджета составит 15,4 млрд руб., увеличившись на 3,2 млрд руб.

В 2025 году, согласно проекту бюджета региона, на 2025 год и плановый период до 2027 года, который депутаты Курултая приняли в первом чтении, дефицит составит 4 млрд руб.

Майя Иванова