В аварии на дороге Сургут — Лянтор с автобусом пострадали два человека в машине

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) на трассе Сургут — Лянтор в результате ДТП с автобусом пострадали два человека в автомобиле, сообщили в окружной Госавтоинспекции.

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Авария произошла 4 декабря в 17:40 в Сургутском районе. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Chevrolet не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные метеорологические условия, в результате чего машину занесло. Автомобиль врезался в барьерное ограждение, от удара его отбросило на ехавший в попутном направлении автобус Iveco. В результате происшествия водитель и 18-летняя пассажирка Chevrolet получили травмы.

Ранее на 142 км автодороги «Юг» в городе Урай в ХМАО произошла авария с грузовиком и автомобилем: водитель Skoda не справился с управлением и наехал на стоящий грузовик MAN.

Ирина Пичурина