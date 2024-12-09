Раис Татарстана поздравил жителей республики с Днем Героев Отечества

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале опубликовал видеопоздравление с Днем Героев Отечества. Праздник отмечается 9 декабря.

«Героям Отечества — слава! Помним. Гордимся. Равняемся»,— говорится в сообщении в Telegram-канале раиса Татарстана.

В видеопоздравлении можно увидеть фотографии живших и живущих сейчас на территории Татарстана Героев России, Героев Советского Союза и Героев Труда.

6 ноября Рустам Минниханов опубликовал видеопоздравление с Днем Конституции Республики Татарстан.

Диана Соловьёва