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В Туймазах в ДТП погиб подросток и пострадали еще двое

Сегодня ночью на Фабричной улице в Туймазах в аварии погиб подросток, еще двое были травмированы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. По предварительным данным, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Прибывшие спасатели деблокировали погибшего 13-летнего мальчика. Еще двое подростков 15 и 17 лет госпитализированы с травмами.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация доведена до уполномоченного по правам ребенка и министерства образования республики.

Майя Иванова

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