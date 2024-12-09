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Прокуратура Зауралья начала проверку после гибели подростка в ДТП с лошадью

Прокуратура Курганской области организовала проверку по факту гибели 16-летнего подростка в дорожно-транспортном происшествии. Несовершеннолетний за рулем легкового автомобиля сбил лощадь, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла ночью 8 декабря на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган — Усть-Миасское в Каргапольском районе. 16-летний зауралец, управляя автомобилем ВАЗ 2199, совершил наезд на лошадь. В результате столкновения несовершеннолетний водитель скончался на месте происшествия. Кроме того, в ДТП пострадал18-летний пассажир ВАЗ.

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил прокурору Каргопольского района оценить работу органов системы профилактики по предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетних.

Кроме того, доследственную проверку по факту гибели подростка проводят следственные органы.

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