Челябинская область вошла в топ-20 по сроку накопления первого взноса по ипотеке

В 2024 году семьям Челябинской области необходимо больше трех лет, чтобы накопить на первоначальный ипотечный взнос при его среднем размере 1,3 млн руб. По сроку этому регион занимает 19 место в рейтинге субъектов РФ, подготовленном «РИА Новости».

Рейтинг составлен на основе данных Росстата, ЕМИСС и «СберИндекса». В модели накопления предполагалось, что в семье с одним ребенком двое взрослых работают и получают средние зарплаты по региону, ежемесячно откладывая 50% от свободных доходов (доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемый банковский вклад. Размер первоначального взноса составил 30% от стоимости типовой квартиры 60 кв. м в каждом регионе.

В прошлом году Челябинская область находилась на 16 месте рейтинг. Но срок накопления составлял четыре года. При этом 23,3% семей не смогли бы отложить достаточно и за 10 лет. В рейтинге этого года доля жителей, способных накопить первоначальный взнос не указывается.

Лидером списка в 2024 году стал Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь семьям нужно меньше двух лет, чтобы накопить 1,6 млн руб. первоначального взноса. Также в топ-3 попали Ямало-Ненецкий автономный округ (меньше двух лет; 2,4 млн руб.) и Магаданская область (чуть больше двух лет; 2,3 млн руб.). Дольше всего откладывать средства на первоначальный взнос вынуждены жители Республики Крым (почти 8,5 года; 2,8 млн руб.), Кабардино-Балкарской (более 7,5 года; 1,2 млн руб.) и Дагестана (почти 7,5 года; 1,6 млн руб.).

Виталина Ярховска