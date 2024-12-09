В Петропавловске-Камчатском отменили новогодний салют

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в ночь с 31 декабря на 1 января салюта в Петропавловске-Камчатском по случаю наступления нового года не будет.

В том же комментарии в Telegram-канале глава региона написал, что жителям региона наряду со всеми гражданами России следует сосредоточиться на поддержке тех, «кто прямо сейчас находится на передовой и выполняет задачи специальной военной операции».

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице третий год подряд не будут запускать новогодние фейерверки.

Правительство Санкт-Петербурга пока также не планировало праздничный салют по случаю Нового года. В связи с усилением мер безопасности не будет фейерверка в Перми и Удмуртии.