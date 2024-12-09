Кандидат в президенты Румынии: страна теряет суверенитет из-за долга в $200 млрд

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что страна может лишиться суверенитета из-за возрастающего госдолга, значение которого уже превышает $200 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску

Фото: Louisa Gouliamaki, Reuters Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску

Фото: Louisa Gouliamaki, Reuters

«Мировая финансовая система стоит на грани коллапса, а Румыния теряет суверенитет из-за растущего государственного долга... Все это результат политики, направленной на обогащение элит за счет народа»,— сказал господин Джорджеску в эфире телеканала Realitatea (цитата по «РИА Новости»).

Кандидат в президенты Румынии также выразил недовольство решением Конституционного суда отменить результаты первого тура выборов главы государства. По его словам, это решение было принято в момент голосования на зарубежных участках, когда он уже заручился поддержкой более 80% избирателей. Кэлин Джорджеску в этой связи высказал мнение, что это было сделано из-за страха действующих властей перед возможными политическими изменениями. «Моя фигура невыгодна для текущей системы власти. Она испугалась, поэтому произошло это событие»,— сказал он.

Политик отметил важность национального единства и призвал сторонников протестовать мирно и в рамках закона. Он заявил, что девять судей Конституционного суда «не имеют права отменять волю народа и решать за 19 миллионов румын».

24 ноября в Румынии прошел первый тур выборов президента. Лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Он набрал 22,9% голосов, в то время как за сторонницу сближения с НАТО лидера «Союза спасения Румынии» Елену Ласкони проголосовало 19,17%. Конституционный суд 6 декабря аннулировал результаты выборов, объяснив это докладами спецслужб о нарушениях в ходе кампании. В частности, утверждалось, что Румыния стала мишенью для «гибридных действий» со стороны России. В МИД РФ призвали Бухарест «не раздувать "российскую угрозу" для манипулирования общественным сознанием».

Подробнее — в материале «Ъ» «Конституционный суд вмешался в румынские выборы».