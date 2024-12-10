Фрукты и овощи помогают избежать рака толстой кишки

Заболеваемость раком толстого кишечника в когорте молодых людей растет с пугающей скоростью. Ученые считают, что улучшить ситуацию может изменение привычек питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: chantal garnier / unsplash.com Фото: chantal garnier / unsplash.com

Около 20% диагностированных случаев рака толстой кишки приходится на людей в возрасте до 54 лет — это почти вдвое больше, чем три десятилетия назад. Но люди могут снизить риск возникновения злокачественной болезни, если увеличат потребление клетчатки и будут есть больше здоровой пищи,— таковы данные исследователей из британского Университета Флиндерса.

«Мы выявили множество прямых связей между неправильным питанием и раком пищеварительной системы,— рассказывает Йоханнес Мелаку, старший научный сотрудник, эпидемиолог-диетолог из Института медицинских исследований Флиндерса.— Мы обнаружили, что диета с высоким содержанием полезных жиров и овощей при ограничении потребления сахара и алкоголя может потенциально снизить риск рака кишечника и других видов рака».

Люди, которые ели больше клетчатки в сопровождении ненасыщенных жирных кислот, имели на 15% более низкий риск рака толстой кишки.

«Мы пришли к выводу, что продукты с высоким содержанием клетчатки, то есть фрукты и овощи, способствуют развитию полезных кишечных бактерий, которые могут уменьшить воспаление,— продолжил Мелаку.— Неотъемлемой частью рациона каждого человека должны стать клетчатка и полезные жиры».

Более ранние данные состоят в том, что 14-процентное увеличение риска рака толстой кишки было связано с нездоровой диетой с большим количеством красного и обработанного мяса, алкоголя, рафинированных углеводов и сладких напитков.

И 17-процентное снижение риска рака толстой кишки связано с большим потреблением фруктов, цельного зерна, бобовых, овощей, молока и молочных продуктов.

«Наши результаты многообещающие, но необходимо продолжать исследования с акцентом на питании — в клинических условиях, с использованием пищевых биомаркеров, чтобы лучше понять связь между диетой и раком желудочно-кишечного тракта,— уверена Эми Рейнольдс, клинический эпидемиолог и доцент Университета Флиндерса.— Нам нужно понять, как различные модели питания могут влиять на риск развития рака пищеварительной системы».

Рак ЖКТ — рак пищевода, желудка, поджелудочной железы, тонкой кишки, толстой кишки, прямой кишки и анального канала — является причиной одного из четырех случаев рака и одного из трех случаев смерти от рака во всем мире.

«По мере роста осведомленности о раке кишечника наше исследование служит своевременным напоминанием о силе питания в профилактике заболеваний,— заключает Мелаку.— Придерживаясь здорового питания, мы можем предпринять упреждающие шаги для сохранения здоровья».

По материалам статьи.

Ольга Грибова