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Коммерсантъ FM
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Посольство США в Киеве предупредило американцев о возросшей угрозе атак

Посольство США в Киеве предупредило находящихся в украинской столице американских граждан о возможных ракетных ударах и атаках с использованием беспилотников. Обращение размещено на сайте дипломатического представительства. Отмечена необходимость проявлять «максимальную бдительность и повышенную осторожность».

Дипломаты призвали своих сограждан отслеживать публикуемые украинскими властями уведомления о воздушных тревогах и соблюдать установленный период комендантского часа.

Американцам в Киеве рекомендовано выполнять указания официальных лиц, использовать защитные сооружения при объявлении тревоги. Также посольство посоветовало запастись водой, продовольствием и медикаментами. Регулярное получение актуальной информации из официальных источников и местных новостных каналов также отмечено как важный аспект безопасности.

В конце ноября посольство США в Киеве приостанавливало свою работу из-за ожидания «потенциальной воздушной атаки». Аналогичные меры также приняли дипмиссии некоторых европейских стран.

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