Польша завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода «Дружба»

Ремонт участка расположенного на западе Польши нефтепровода «Дружба», на котором ранее произошла утечка топлива, завершился. Об этом проинформировала пресс-служба компании PERN — оператора по обслуживанию польского участка трубопровода. Ремонтные работы завершились после полудня 7 декабря.

Вечером 1 декабря в Государственной пожарной службе Польши сообщили о повреждении в Велькопольском воеводстве нефтепровода «Дружба» и утечке нефти, отметив отсутствие угрозы возгорания или взрыва. Вместе с тем в PERN не исключали никаких причин ЧП, в том числе диверсии. Спецслужбы Венгрии также проверяли версию о теракте на нефтепроводе после получения от Словакии информации о возможной подготовке преступления.

Западный участок нефтепровода «Дружба» связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с нефтеперерабатывающим заводом в немецком городе Шведт.