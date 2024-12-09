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Коммерсантъ FM
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Польша завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода «Дружба»

Ремонт участка расположенного на западе Польши нефтепровода «Дружба», на котором ранее произошла утечка топлива, завершился. Об этом проинформировала пресс-служба компании PERN — оператора по обслуживанию польского участка трубопровода. Ремонтные работы завершились после полудня 7 декабря.

Вечером 1 декабря в Государственной пожарной службе Польши сообщили о повреждении в Велькопольском воеводстве нефтепровода «Дружба» и утечке нефти, отметив отсутствие угрозы возгорания или взрыва. Вместе с тем в PERN не исключали никаких причин ЧП, в том числе диверсии. Спецслужбы Венгрии также проверяли версию о теракте на нефтепроводе после получения от Словакии информации о возможной подготовке преступления.

Западный участок нефтепровода «Дружба» связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с нефтеперерабатывающим заводом в немецком городе Шведт.

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