«Аль-Ватан»: в крупной больнице в Дамаске много людей с огнестрельными ранениями

Декан факультета медицины Университета Дамаска Субхи аль-Бахри заявил, что в одной из крупнейших столичных больниц «Аль-Муваса» наблюдается дефицит лекарств, в медучреждении очень много людей, получивших огнестрельные ранения, а также травмированных из-за неосторожного обращения с взрывчатыми веществами. Накануне стало известно, что на фоне произошедшей в стране смене власти в Дамаске и городах в провинции Латакия начались поджоги и мародерство.

Господин аль-Бахри дал интервью сирийской газете «Аль-Ватан» по итогам своего визита 8 декабря в отделение скорой помощи в названном медучреждении. «Наблюдается отсутствие специалистов, особенно рентгенологов, а также медсестер. Также нет уборщиков и дезинфекторов, есть острая нехватка лекарств»,— сказал журналистам господин аль-Бахри (цитата по «РИА Новости»).

8 декабря сирийскую столицу Дамаск заняли антиправительственные войска. Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну. Сейчас он в России, где ему предоставили убежище. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. Источник ТАСС в Кремле заявил, что Россия также находится в контакте с лидерами исламистов. По его словам, они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

Подробнее о ситуации в стране — в интервью политолога Руслана Пухова «Ъ».