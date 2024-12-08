Президента Республики Сербской Милорада Додика госпитализировали

Пресс-служба президента Республики Сербской Милорада Додика сообщила о его госпитализации. В заявлении на сайте президента говорится, что он обратился в больницу из-за острой боли днем 8 декабря. Врачи приняли решение о его госпитализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милорад Додик

Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters Милорад Додик

Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

«Согласно первому диагнозу, после необходимой подготовки президенту Додику предстоит операция на пищеводе и желудке. Общественность будет своевременно проинформирована о состоянии здоровья президента»,— говорится в сообщении.

Милораду Додику 65 лет. Он возглавляет республику с 15 ноября 2022 года. Это его третий срок в должности президента, первые два пришлись на годы с 2010 по 2018-й. Сейчас политик оказался в центре крупного скандала. Недавно в интервью господин Додик выступил за то, чтобы молодые люди из Республики Сербской проходили срочную воинскую службу в соседней стране — Сербии. В 2025 году там возобновляется обязательный призыв в армию. Боснийское руководство расценило его инициативу как удар по государственным институтам и нарушение Закона об обороне, за что предусмотрено тюремное заключение на срок от восьми лет.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».