Восемнадцатый тур

«Спартак»—«Пари Нижний Новгород» 3:0

Бонгонда, 53; Угальде, 62; Барко, 64.

«Ростов»—«Крылья Советов» 3:1

Ороз, 38 (автогол); Мохеби, 50; Оспенко, 73 (пен.). Удаление: Ороз («Крылья Советов»), 81 (2 ж. к.).

«Зенит»—«Акрон» 1:2

Мостовой, 21 — Лончар, 10; Дзюба, 40. Удаление: Данилин («Акрон»), 55 (2 ж. к.).

«Динамо» (Мх)—«Рубин» 2:3

Джапо, 17; Мрезиг, 39 — Йочич, 43; Тесленко, 56; Шабанхаджай, 69.

«Динамо» (М)—«Химки» 4:1

Тюкавин, 14, 48; Карраскаль, 50; Грулёв, 90 — Мирзов, 58.

«Факел»—ЦСКА 0:1

Мусев, 13.

«Ахмат»—«Оренбург» 1:0

Жиров, 50.

«Краснодар»—«Локомотив» 0:0

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Краснодар» 11 6 1 34:12 39

2. «Зенит» 12 3 3 37:12 39

3. «Спартак» 11 4 3 36:14 37

4. «Динамо» (М) 10 5 3 37:20 35

5. «Локомотив» 11 2 5 33:26 35

6. ЦСКА 9 4 5 28:14 31

7. «Ростов» 7 5 6 29:28 26

8. «Рубин» 7 5 6 25:26 26

9. «Акрон» 6 4 8 22:34 22

10. «Крылья Советов» 5 3 10 19:29 18

11. «Динамо» (Мх) 3 8 7 11:17 17

12. «Нижний Новгород» 4 4 10 15:34 16

13. «Химки» 3 7 8 22:35 16

14. «Факел» 2 8 8 11:25 14

15. «Ахмат» 2 7 9 16:32 13

16. «Оренбург» 1 5 12 16:33 8