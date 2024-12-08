Восемнадцатый тур
«Спартак»—«Пари Нижний Новгород» 3:0
Бонгонда, 53; Угальде, 62; Барко, 64.
«Ростов»—«Крылья Советов» 3:1
Ороз, 38 (автогол); Мохеби, 50; Оспенко, 73 (пен.). Удаление: Ороз («Крылья Советов»), 81 (2 ж. к.).
«Зенит»—«Акрон» 1:2
Мостовой, 21 — Лончар, 10; Дзюба, 40. Удаление: Данилин («Акрон»), 55 (2 ж. к.).
«Динамо» (Мх)—«Рубин» 2:3
Джапо, 17; Мрезиг, 39 — Йочич, 43; Тесленко, 56; Шабанхаджай, 69.
«Динамо» (М)—«Химки» 4:1
Тюкавин, 14, 48; Карраскаль, 50; Грулёв, 90 — Мирзов, 58.
«Факел»—ЦСКА 0:1
Мусев, 13.
«Ахмат»—«Оренбург» 1:0
Жиров, 50.
«Краснодар»—«Локомотив» 0:0
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Краснодар» 11 6 1 34:12 39
2. «Зенит» 12 3 3 37:12 39
3. «Спартак» 11 4 3 36:14 37
4. «Динамо» (М) 10 5 3 37:20 35
5. «Локомотив» 11 2 5 33:26 35
6. ЦСКА 9 4 5 28:14 31
7. «Ростов» 7 5 6 29:28 26
8. «Рубин» 7 5 6 25:26 26
9. «Акрон» 6 4 8 22:34 22
10. «Крылья Советов» 5 3 10 19:29 18
11. «Динамо» (Мх) 3 8 7 11:17 17
12. «Нижний Новгород» 4 4 10 15:34 16
13. «Химки» 3 7 8 22:35 16
14. «Факел» 2 8 8 11:25 14
15. «Ахмат» 2 7 9 16:32 13
16. «Оренбург» 1 5 12 16:33 8