Чем известен лидер сирийской оппозиции Абу Мухаммед аль-Джулани

Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед Хусейн аль-Шараа) родился в 1982 году в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), в Сирии жил с 1989 года. В 2003 году вступил в ряды «Аль-Каиды» (признана в РФ террористической и запрещена) в Ираке, воевал против американских военных. В 2006 году был арестован вооруженными силами США и до 2011 года находился в тюрьме.

В 2012 году по заданию «Аль-Каиды» (запрещена в РФ и признана террористической) создал ячейку организации в Сирии под названием «Джебхат ан-Нусра» (признана в РФ террористической и запрещена), работал вместе с будущим лидером «Исламского государства» (признано в РФ террористическим и запрещено) Абу Бакром аль-Багдади, убитым в 2019 году. Группировка быстро обрела влияние в регионах, не поддерживающих режим Башара Асада, в частности в Идлибе. Аль-Джулани заявлял, что в Сирии не будет места христианам и алавитам.

В 2016 году вместе с немногочисленной группой сторонников откололся от «Аль-Каиды» (признана в РФ террористической и запрещена), отказался от ее идеологии и создал группировку «Джабхат Фатех аш-Шам» (запрещена в РФ и признана террористической). В 2017 году в Идлибе создал новую группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена), основной целью которой стало освобождение Сирии от режима Башара Асада и изгнание иранских ополченцев из страны.

С 2021 года пытался улучшить имидж группировки и заявлял, что не стремится создать новое «Исламское государство» (признано в РФ террористическим и запрещено), а хочет освободить Сирию. Сам он не считает себя террористом, а на подконтрольных территориях, в частности, разрешает мужчинам курить, а женщинам — не закрывать лица.