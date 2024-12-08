Казанские «Крылатые барсы» стали победителями гимнастической премьер-лиги

Казанская команда «Крылатые барсы» стала победителем Гимнастической Премьер-лиги 2024. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Татарстана.

Сегодня в Москве состоялся финал первого сезона Гимнастической Премьер-лиги. «Крылатые барсы» соревновались против гимнастов из команды «Львы» из Владимира. По итогу спортсмены из Казани выиграли оппонентов со счетом 17:16.

Третье место в соревнованиях заняла команда Tavros из Санкт-Петербурга. Она победила клуб «Динамо» из Москвы.

Диана Соловьёва