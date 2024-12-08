Тюменское правительство опровергло многомиллионные траты на каток в Тюмени

Каток «Сердце Тюмени» построили за средства предпринимателей в качестве подарка городу, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. При этом его стоимость значительно ниже 165 млн руб., о которых появилась информация в СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа «Сердце Тюмени» во «Вконтакте» Фото: Группа «Сердце Тюмени» во «Вконтакте»

По словам руководителя проекта Александра Андросова, стоимость катка была основана на расчетах «московского эксперта» и не соответствует действительности. «Он посчитал каток с искусственным льдом, с заморозкой, с хладогеном, с айсматами, по московским ценам. У нас же в Тюмени, в Сибири, это все естественный каток, все замерзает без всяких айсматов и сложных инженерных сооружений»,— сказал господин Андросов. Он добавил, что часть техники для заливки уже была в распоряжении.

Александр Андросов сообщил, что бюджетные деньги на строительство не выделялись, оно выполнено за счет частных инвестиций. По его словам, от изначального проекта катка пришлось отклониться, поскольку установке столбов мешал естественный рельеф и недостаточно замерзший лед из-за теплой погоды. «А в следующую субботу, я уверен, когда мы заморозим столбы, у нас будет красивое сердце, близкое к 3D-макету, которую нарисовал дизайнер»,— сказал господин Андросов.

Напомним, каток «Сердце Тюмени» открыли в пятницу, 6 декабря. Площадь ледового покрытия составляет 6,5 тыс. кв. м. После открытия жители отметили, что форма катка не соответствует заявленной и выглядит «криво».

Анна Капустина