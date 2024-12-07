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В Тюмени открылся самый большой каток в городе «Сердце Тюмени»

В Тюмени открыли самый большой каток в городе площадью 6,5 тыс. кв. м, сообщили в группе «Сердце Тюмени» во «ВКонтакте». На открытии провели ледовое шоу со световыми спецэффектами, айс-пати, конкурсы и интерактивы.

Фото: Группа «Сердце Тюмени» во «Вконтакте»

Фото: Группа «Сердце Тюмени» во «Вконтакте»

Каток в форме сердца входит в развлекательный парк площадью 10 кв. м, он расположен возле ул. Обдорской. Организаторы сообщали, что каток может стать самым большим не только в городе, но и в УрФО.

Планируется, что парк развлечений будет функционировать и как летняя территория, конкретные функции пока прорабатываются. Рядом с территорией хотят благоустроить площадь и организовать место отдыха.

Анна Капустина

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