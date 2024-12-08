Петербургу не хватает свободных помещений для открытия кафе и ресторанов

Конкуренция за качественные помещения между ресторанами на основных торговых коридорах в Петербурге усилилась, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитиков компании Nikoliers. По данным издания, в условиях низкого уровня вакантности ситуация может привести к дефициту площадей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно данным, полученным в период с января по сентябрь, на Невском и Большом проспектах П.С., улицах Рубинштейна, Большой Конюшенной и Большой Морской открылось всего 34% новых заведений, включая сетевые. Из-за сложностей с площадями арендаторы вынуждены открывать заведения общественного питания на прилегающих к указанным магистралях улицах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что новым владельцем пятизвездочного отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg на Вознесенском проспекте стала компания АО «Отель Менеджмент», которой перешли все акции оператора элитной гостиницы АО «Тристар Инвестмент Холдингс».

Андрей Маркелов