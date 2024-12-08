Петербургу не хватает свободных помещений для открытия кафе и ресторанов
Конкуренция за качественные помещения между ресторанами на основных торговых коридорах в Петербурге усилилась, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитиков компании Nikoliers. По данным издания, в условиях низкого уровня вакантности ситуация может привести к дефициту площадей.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Согласно данным, полученным в период с января по сентябрь, на Невском и Большом проспектах П.С., улицах Рубинштейна, Большой Конюшенной и Большой Морской открылось всего 34% новых заведений, включая сетевые. Из-за сложностей с площадями арендаторы вынуждены открывать заведения общественного питания на прилегающих к указанным магистралях улицах.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что новым владельцем пятизвездочного отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg на Вознесенском проспекте стала компания АО «Отель Менеджмент», которой перешли все акции оператора элитной гостиницы АО «Тристар Инвестмент Холдингс».